Werder Bremen'den Kruse için açıklama

Mex Kruse için eski takımı Werder Bremen'den transfer açıklaması geldi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
Werder Bremen'den Kruse için açıklama
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10 Temmuz 2020 18:09
Werder Bremen'de kaptanlık görevi yapan ve Fenerbahçe'ye gelmeden önce 3 sene forma giyen Max Kruse için, geri dönüş ihtimali tartışılıyor.

Werder Bremen'de Teknik Direktör Kohfeldt ve Sportif Direktör Baumann, Max Kruse için açıklamalarda bulundu.

"HİÇBİR ŞEYE OLMAZ DİYEMEYİZ"

Frank Baumann yaptığı açıklamada; "Futbolda hiçbir şeye olmaz diyemeyiz. Söylentiler hakkında herhangi bir açıklama yapmayacağım." dedi.

"MAX'I SEVERİM"

Teknik Direktör Florian Kohfeldt ise yaptığı açıklamada; "Max'ı severim ama bu konu hakkında henüz düşünmedim. O yüzden yorum yapmak da istemiyorum." dedi.

Max Kruse için Werder Bremen'in yanı sıra Almanya'daki bir diğer olası adres olarak, Union Berlin ihtimali de bulunuyor.



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