Werder Bremen, X platformundan ayrıldı

Werder Bremen, X'in sahibi Elon Musk'ın politikası sebebiyle platformdan ayrıldığını açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Werder Bremen, X platformundan ayrıldı
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19 Kasım 2024 00:07
Werder Bremen, X'in sahibi Elon Musk'ın politikası sebebiyle platformdan ayrıldığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada bundan böyle BlueSky uygulamasında paylaşımlarının devam edeceğini açıklayan Werder Bremen, X'in sahibi Elon Musk'ın "ifade özgürlüğü kisvesi altında nefret söyleminin, azınlıklara yönelik nefretin, aşırı sağcı paylaşımların ve komplo teorilerinin inanılmaz bir hızla yayılmasına" izin verdiği gerekçesiyle platformdan ayrıldığını açıkladı.

Werder Bremen'in X'te 539 bin takipçisi bulunuyordu.

Öte yandan önceki günlerde bir başka Alman kulübü St. Pauli de benzer gerekçelerle X platformundan ayrıldığını açıklamıştı.
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