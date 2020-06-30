Werder Bremen, Nuri Şahin'le sözleşme uzatmadı

Süper Lig'de kötü bir sezon geçiren Fenerbahçe'nin transfer hedeflerinden olan milli futbolcu Nuri Şahin, Werden Bremen ile sözleşme uzatmadı.

Haber; Sporx.com dış haberler
Werder Bremen, Nuri Şahin'le sözleşme uzatmadı
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30 Haziran 2020 18:48
Fenerbahçe'de transfer hedeflerinden biri olarak gösterilen Nuri Şahin, Werder Bremen ile yollarını ayırdı.

Bundesliga'yı 16. sırada bitiren ve playout oynayacak olan Bremen, tüm oyuncularıyla sözleşmelerini 1 aylığına uzatırken, 31 yaşındaki futbolcuyla yeni anlaşma yapılmadı.

"FENERBAHÇE İLE ANLAŞTI"

Alman basınında, tecrübeli oyuncunun Fenerbahçe ile anlaştığı ve kısa süre içinde İstanbul'a geleceği bilgisi de yer aldı.

Nuri Şahin, 2018'de transfer olduğu Werder Bremen'de 40 maçta 1 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.



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