Werder Bremen galibiyet hasretine 4 golle son verdi!

Almanya Bundesliga 29. hafta maçında Werder Bremen, deplasmanda Hertha Berlin ile karşılaştı.



Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan maçı Werder Bremen 4-2 kazandı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 6, 27 ve 51. dakikakalarda Marvin Ducksch ve 63. dakikada Mitchell Weiser attı. Hertha Berlin'in gollerini 68. dakikada Ngankam ve 79. dakikada penaltıdan Lukebakio kaydetti.



Werder Bremen ligde 6 maç sonra 3 puanan uzandı. Berlin ekibi ise ligde son 3 maçından puan çıkaramadı.



Alınan bu sonucun ardından Bremen, puanını 35'e çıkardı. Berlin ise 22 puanla son sırada yer aldı.



Ligin bir sonraki haftasında Hertha Berlin, Bayern Münih ile karşılaşacak. Werder Bremen ise Schalke'ye konuk olacak.





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