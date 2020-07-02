Werder Bremen, Bundesliga'da kalmayı zora soktu

Almanya'da play-out ilk maçında Werder Bremen, sahasında Heidenheim'la 0-0 berabere kaldı

Haber; AA
Werder Bremen, Bundesliga'da kalmayı zora soktu
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02 Temmuz 2020 23:56
Almanya Birinci Futbol Ligi'ni (Bundesliga) 16. sırada tamamlayan Werder Bremen ile Almanya İkinci Ligi'ni (Bundesliga 2) 3. sırada bitiren Heidenheim arasında oynanan play-out ilk karşılaşması, golsüz berabere sonuçlandı.

Bremen'deki Weser Stadı'nda yapılan karşılaşmada ev sahibi ekip, Heidenheim defansını geçemedi. Konuk ekip de bulduğu az sayıdaki gol pozisyonunu değerlendiremeyince, karşılaşma 0-0 eşitlikle tamamlandı.

Ev sahibi avantajını kullanmayan Werder Bremen, kümede kalmayı zora soktu. Gelecek sezon Bundesliga'da yer alacak ekibin belirleneceği rövanş karşılaşması, 6 Temmuz Pazartesi günü Heidenheim'ın sahasında oynanacak.



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