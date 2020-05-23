Almanya 1. Bundesliga'nın 27. haftasında Freiburg ile Werder Bremen karşı karşıya geldi. Schwarzwald Stadion'da oynanan mücadeleyi konuk ekip Werder Bremen 1-0'lık skorla kazandı.
Werder Bremen'e galibiyeti getiren golü 19. dakikada Leonardo Bittencourt attı.
Werder Bremen'de Ömer Toprak ve Nuri Şahin maç kadrosunda yer almadı.
Bu sonucun ardından Werder Bremen puanını 21'e yükseltti. Freiburg ise 37 puanda kaldı.
Freiburg, gelecek hafta Eintracht Frankfurt'a konuk olacak. Werder Bremen ise sahasında Borussia Mönchengladbach ile karşılaşacak.
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Werder Bremen'e galibiyeti getiren golü 19. dakikada Leonardo Bittencourt attı.
Werder Bremen'de Ömer Toprak ve Nuri Şahin maç kadrosunda yer almadı.
Bu sonucun ardından Werder Bremen puanını 21'e yükseltti. Freiburg ise 37 puanda kaldı.
Freiburg, gelecek hafta Eintracht Frankfurt'a konuk olacak. Werder Bremen ise sahasında Borussia Mönchengladbach ile karşılaşacak.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın