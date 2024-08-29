Werder Bremen anlaşma sağladı: Köhn

Galatasaray'da performansı eleştirilen Derrick Köhn, Almanya'ya geri dönüyor.
Werder Bremen, Derrick Köhn'ün kiralık transferi için Galatasaray ile anlaşma sağladı.
25 yaşındaki sol bek de Almanya'ya geri dönmeye ikna oldu.
YETİŞİRSE BU GECE GİDİYOR
Derrick Köhn için uçuş planlaması oluşturuluyor. Yetişmesi halinde bu gece yetişmezse cuma sabah Bremen'de olması bekleniyor.
OKAN BURUK OYUNDAN ALDI
Galatasaray'da performansı eleştirilen oyuncuyu Okan Buruk da son oynanan Young Boys maçında devre arasında oyundan almıştı.
OYUNCUNUN RAKAMLARI
Galatasaray'ın 3,3 milyon euroya kadrosuna kattığı tecrübeli oyuncu, 19 maça çıktı ve 1 gol, 2 asist yaptı.
Werder Bremen, Derrick Köhn'ün kiralık transferi için Galatasaray ile anlaşma sağladı.
25 yaşındaki sol bek de Almanya'ya geri dönmeye ikna oldu.
YETİŞİRSE BU GECE GİDİYOR
Derrick Köhn için uçuş planlaması oluşturuluyor. Yetişmesi halinde bu gece yetişmezse cuma sabah Bremen'de olması bekleniyor.
OKAN BURUK OYUNDAN ALDI
Galatasaray'da performansı eleştirilen oyuncuyu Okan Buruk da son oynanan Young Boys maçında devre arasında oyundan almıştı.
OYUNCUNUN RAKAMLARI
Galatasaray'ın 3,3 milyon euroya kadrosuna kattığı tecrübeli oyuncu, 19 maça çıktı ve 1 gol, 2 asist yaptı.