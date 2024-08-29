Werder Bremen anlaşma sağladı: Köhn

Werder Bremen, 25 yaşındaki sol bek Derrick Köhn'ü kadrosuna katmak için Galatasaray ile anlaştı.

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Werder Bremen anlaşma sağladı: Köhn
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29 Ağustos 2024 19:11
Galatasaray'da performansı eleştirilen Derrick Köhn, Almanya'ya geri dönüyor.

Werder Bremen, Derrick Köhn'ün kiralık transferi için Galatasaray ile anlaşma sağladı. 

25 yaşındaki sol bek de Almanya'ya geri dönmeye ikna oldu.

YETİŞİRSE BU GECE GİDİYOR

Derrick Köhn için uçuş planlaması oluşturuluyor. Yetişmesi halinde bu gece yetişmezse cuma sabah Bremen'de olması bekleniyor.

OKAN BURUK OYUNDAN ALDI

Galatasaray'da performansı eleştirilen oyuncuyu Okan Buruk da son oynanan Young Boys maçında devre arasında oyundan almıştı.

OYUNCUNUN RAKAMLARI

Galatasaray'ın 3,3 milyon euroya kadrosuna kattığı tecrübeli oyuncu, 19 maça çıktı ve 1 gol, 2 asist yaptı. 

 
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