Almanya Bundesliga'nın 10. haftasında Werder Bremen ile Holstein Kiel karşı karşıya geldi. Weserstadion'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Werder Bremen 2-1'lik skorla kazandı.



Werder Bremen, 36. dakikada Jens Stage'nin golüyle ilk yarıyı önde kapattı. Ev sahibi ekibin 39. dakikada Romano Schmid ile bulduğu bir gol de elle oynama nedeniyle VAR uyarısının ardından iptal edildi.



Kiel'in beraberlik golü ise 48. dakikada Phil Harres'ten geldi.



Werder Bremen'e galibiyeti getiren golü 90. dakikada Oliver Burke kaydetti.



2 hafta aranın ardından kazanan Werder Bremen, puanını 15'e çıkardı. Holstein Kiel ise ligdeki 7. yenilgisini aldı ve 5 puanda kaldı.



Werder Bremen, gelecek hafta Eintracht Frankfurt'a konuk olacak. Holstein Kiel ise sahasında Mainz'ı ağırlayacak.



