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Wennington: "Pippen, geçmişte hissettiklerini çok iyi saklamış"

Chicago Bulls'un eski pivotu Bill Wennington, eski takım arkadaşları Scottie Pippen ve Michael Jordan arasında geçmişte herhangi bir drama görmediğini iddia etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Chicago Bulls'un eski pivotu Bill Wennington, eski takım arkadaşları Scottie Pippen ve Michael Jordan arasında geçmişte herhangi bir drama görmediğini iddia etti.

Geçmişte sahadaki başarılarına rağmen, Pippen yakın zamanda Michael Jordan'a olan eleştirileriyle gündeme gelmişti. Pip, Jordan'dan daha iyi bir takım arkadaşı olduğunu ileri sürerken, MJ'in bencil olduğunu bile belirtmişti. Kimilerine göre ise tüm bu yorumlar, yeni kitabı 'Unguarded'ın tanıtımı için yapılan bir reklam çalışmasından ibaretti.

Wennington kısa süre önce iki efsanevi oyuncu arasındaki bu tartışmalı duruma ağırlık vererek, Pippen'ın o zamanlar nasıl hissettiğini "anlamadığını" söyledi ve Bulls'un ikinci 'three-peat' döneminde "herkesin iyi geçindiğini" açıkladı:

"Kötü bir durum. O zamanlar at gözlüğü falan mı takıyordum bilmiyorum ama ben buna dair bir şey görmemiştim. Herkes iyi geçiniyordu; birlikte takılıyordu ve bir şeyler yapıyordu.

Scottie ile durum nedir bilmiyorum, ama fikrine saygı duyarım. Sanırım Bulls'da en sevdiğim takım arkadaşlarımdan biriydi...

Eğer gerçekten böyle hissediyorsa, geçmişte bunu saklamakta harika bir iş çıkarmış. Çünkü oynadığımız dönemde bu bizi hiç etkilememişti. O zamanlar hepimiz çok iyi anlaşıyorduk."


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