Wenger'e göre Özil'in oynamama nedeni sportif değil

Arsenal'de tam anlamıyla kadronun dışında kalan ve forma şansı bulamayan Mesut Özil'i İngiliz ekine getiren teknik direktör Arsene Wenger açıklamalarda bulundu.



Mesut Özil'in 'olağanüstü' bir futbolcu olduğunu söyleyen Wenger, yıldız ismin forma şansı bulamamasının tek nedeninin spora bağlı sebepler olmadığının açık olduğunu söyledi. Deneyimli Fransız menajer Wenger, Mesut ile ilgili değerlendirmesinde, "Mesut ve Arsenal arasında yaşananların tek sebebinin spor olmadığı açık! Şu anda neden oynamıyor ben de bilemiyorum. Kulüple arasında bir çatışma var ama bence insanların düşündüğünün aksine orada kalıp savaşabilir" ifadelerini kullandı.



Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, İngiltere Premier Lig'deki son maçını 7 Mart 2020 tarihinde West Ham'a karşı oynamış, bu karşılaşmada da 1 asist yapmıştı.



ARTETA'DAN UEFA KADROSUNA ALINMAMA GEREKÇESİ



Arsenal menajeri Mikel Arteta, Mesut Özil'in UEFA Avrupa Ligi kadrosuna dahil edilmemesi hakkında açıklamalarda bulundu.



"Özil ile görüştüm ve bu kararı neden aldığımı anlattım. Kararıma saygı duymalı. Teknik direktör benim ve her oyuncumdan maksimum fayda sağlamak istiyorum. Şu anda Özil'in üzerine düşen şey; daha fazla çalışmak, kabullenmek ve Aralık ayını beklemek"



