Wenger'den Mourinho'ya cevap

Arsenal'de uzun yıllar görev yapan ve kulüp tarihinin en özel şampiyonluklarından birisini yaşayan Arsene Wenger, kendi kitabında Portekizli teknik direktör Mourinho'ya yer vermedi.



Fransız teknik adam, bu durum üzerinden yapılan yorumlar hakkında açıklamalarda bulundu.



"ÇALIŞANLARA YER VERMEK İSTEMEDİM"



Wenger yaptığı açıklamada; "Takım çalıştırırken başka birinin davranışına kışkırtıldığımı düşünürdüm. Mourinho'da da bu böyleydi. Bu yüzden kitapta sadece Ferguson'dan bahsettim çünkü biz artık işin içinde değiliz. Ferguson kötü bir kaybedendi, aynı benim gibiydi. Şu anda çalışan Guardiola, Klopp, Mourinho gibi isimler hakkında konuşmak istemedim." dedi.



MOURINHO NE DEMİŞTİ?



Portekizli teknik adam Mourinho, Arsene Wenger'in kitabında yer almamasının nedeni sorulunca, "12-14 maç oynayıp hiç kazanamadığın birine kitabında yer verir misin? Kitap, insanı mutlu eder ve gururlandırır. Wenger de o yüzden benden bahsetmemiştir" ifadelerini kullanmıştı.



