Wenger'den Mourinho'ya cevap

Efsane Arsenal menajeri Arsene Wenger, kendi kitabında Mourinho'ya yer vermemesi ile ilgili cevabını verdi.

Haber; Sporx.com dış haberler
Wenger'den Mourinho'ya cevap
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
24 Ekim 2020 20:14
Arsenal'de uzun yıllar görev yapan ve kulüp tarihinin en özel şampiyonluklarından birisini yaşayan Arsene Wenger, kendi kitabında Portekizli teknik direktör Mourinho'ya yer vermedi.

Fransız teknik adam, bu durum üzerinden yapılan yorumlar hakkında açıklamalarda bulundu.

"ÇALIŞANLARA YER VERMEK İSTEMEDİM"

Wenger yaptığı açıklamada; "Takım çalıştırırken başka birinin davranışına kışkırtıldığımı düşünürdüm. Mourinho'da da bu böyleydi. Bu yüzden kitapta sadece Ferguson'dan bahsettim çünkü biz artık işin içinde değiliz. Ferguson kötü bir kaybedendi, aynı benim gibiydi. Şu anda çalışan Guardiola, Klopp, Mourinho gibi isimler hakkında konuşmak istemedim." dedi.

MOURINHO NE DEMİŞTİ?

Portekizli teknik adam Mourinho, Arsene Wenger'in kitabında yer almamasının nedeni sorulunca, "12-14 maç oynayıp hiç kazanamadığın birine kitabında yer verir misin? Kitap, insanı mutlu eder ve gururlandırır. Wenger de o yüzden benden bahsetmemiştir" ifadelerini kullanmıştı.



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için