Wenger: 'Van Persie'yi ben almadım, F.Bahçe'ye gitti'

Arsenal'in efsane menajeri Arsene Wenger, Robin Van Persie'nin Fenerbahçe'ye transfer olmadan önce Arsenal'a geri dönmek istediğini dile getirdi.



Van Persie'nin Arsenal'da muazzam izler bıraktığını dile getiren Wenger, "Van Persie, Manchester United'da pek de iyi sayılabilecek bir dönem geçirmedi, en azından sonu iyi bitmedi. Van Persie, United'daki son döneminden önce beni aradı ve Arsenal'a geri dönmek istediğini dile getirdi ancak bu mümkün değildi. Van Persie kariyerinin sonundaydı ve Arsenal o zamanki yatırım politikasını genç futbolcular üzerine kurmuştu. Van Persie, Arsenal'a geri dönemeyince Türk kulübü Fenerbahçe'ye transfer oldu" dedi.



Van Persie'nin Arsenal'dan ayrılış sürecini de anlatan Wenger, "Van Persie'yi United'a sattığımda herkes beni küçümsedi, alay etti ancak transfer ücretini 30 milyon euro seviyesine çekmiştik. Bu o dönemde, sözleşmesi sadece bir yıl kalan bir futbolcu için inanılmaz bir şeydi; sadece Arsenal'i düşündüm" şeklinde konuştu.



