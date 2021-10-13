Wenger: "Otomatik ofsayt sistemi 2022'de görücüye çıkabilir"

Arsene Wenger, 2022 Dünya Kupası'nda yeni ofsayt tespit sisteminin görülebileceğini söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Wenger: 'Otomatik ofsayt sistemi 2022'de görücüye çıkabilir'
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13 Ekim 2021 09:18
FIFA'da Gelişim Direktörü olarak görev yapan Arsene Wenger, hakemlikte yeni gelişmenin otomatik ofsayt tespiti olacağını söyledi.

Wenger yaptığı açıklamada bundan böyle ofsayt tespitinin çok daha hızlı tespit edilmesini sağlayan teknolojik bir çözüm üzerinde çalışıldığını ve yakın zamanda da bu çözümün yürürlüğe konacağını belirtti.

Fransız futbol adamı yaptığı açıklamada, "Ofsayt kuralları konusundaki karar verme hızında ilerleme kaydedilecek. 2022 Dünya Kupası yeni sistemin ilk görüldüğü yer olabilir, bu konuda çenemi tutmam gerekiyor. Oyunun da daha az durdurulması nedeniyle oyuna büyük katkı sağlayacak." diye konuştu.

Yeni bir ofsayt tespit sisteminin varlığından bahseden Wenger bu gelişmenin futboldaki hakemlik görevinin bir sonraki başarısı olacağını da sözlerine ekledi.


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