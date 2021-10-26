Wenger'den Ronaldo sözleri: 'Her zaman yapabilir mi?'

FIFA Küresel Futbol Gelişim Direktörü Arsene Wenger, transfer döneminde Manchester United'a geri dönen Cristiano Ronaldo hakkında açıklamalarda bulundu.



Ronaldo'nun fantastik bir oyuncu olduğunu söyleyen Wenger, "Ronaldo'nun Manchester'a geri dönmesinin bir hata olduğunu söyleyemem. Tabii ki duygusal anlar olmuştur. O fantastik bir oyuncu" dedi.



"YÜKSEK TEMPODA HER ZAMAN YAPABİLİR Mİ?"



Manchester United'ın Liverpool'a 5-0 kaybettiği maçı yorumlayan Fransız futbol insanı, "Ronaldo, takımı ihtiyaç duyduğu anda skora etki edebilir ancak bunu yüksek tempoda oynarken her zaman yapabilir mi? Bugün, konu bu değil tabii ki ama unutmayın üç gün önce o bir kahramandı" açıklamasında bulundu.



"TAKIMDA DENGE KURMANIZ GEREKİYOR"



Ronaldo gibi bir transfer yapan takımın dengeli oynamak zorunda olduğunu kaydeden Wenger, "Bu tarz oyuncuları transfer ettiğinizde, işin sırrı takım dengesinde yatıyor. Ronaldo sizin için maçları kazanacak yeteneğe sahip ama onunla oynayabilmek için takımda bir denge kurmanız gerekiyor" ifadelerini kullandı.





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