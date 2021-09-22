Wenger: "Antrenörlüğü bırakma kararı vermedim"

2018'den bu yana takım çalıştırmayan Arsene Wenger, antrenörlük kariyerinde henüz emeklilik planı olmadığını söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Wenger: 'Antrenörlüğü bırakma kararı vermedim'
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22 Eylül 2021 07:52
2018 Haziran'ından bu yana takım çalıştırmayan 71 yaşındaki Arsene Wenger, teknik adamlık kariyerini henüz bırakmaya karar vermediği söyledi.

Wenger son yaptığı açıklamada sahaya inmemeye dair alınmış kesin kararı olmadığını belirterek, "Bazen emeklilik kararını veya bir şeylerin son bulduğunu kabul etmek gerekiyor. Antrenör olarak çalışmaya devam etmeyeceğim demedim henüz. Şu anda FIFA'daki çalışmalarıma odaklandım, gelecekte neler olur bilmiyoruz" diye konuştu.

Her iş için 'çok yaşlısın' eleştirisi alınabileceğini belirten Wenger, "Arsenal'den ayrıldığımda yaşlı olduğumu düşünenleri haklı bulduğumu söyleyebilirim. Ancak şunu söyleyebilirim şu anda gayet iyi durumdayım" ifadelerini kullandı.

Arsenel Wenger Arsenal'in başında geçirdiği 22 senenin öncesinde Nagoya Grampus, Monaco ve Nancy'de görev yapmıştı. 71 yaşındaki futbol adamı 2019'un sonundan beri FIFA'da Gelişim Direktörü olarak görev yapıyor.


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