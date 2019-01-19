Wendell Carter Jr, sezonu kapatabilir!

İLGİLİ VİDEO

Chicago Bulls'un çaylak pivotu Wendell Carter Jr'ın, baş parmağından geçirdiği sakatlığın ameliyat gerektirecek kadar ciddi olduğu ve kendisine sezonu kapatmasına sebep olması muhtemel bu ameliyat opsiyonunu kullanması gerektiğinin söylendiği açıklandı.Geçtiğimiz Salı gecesi Los Angeles Lakers'a karşı parmağını sakatlamış olan Carter'a Çarşamba günü yapılan MR'da burkulma sonucu çıktı ve takım doktorları, daha ileri testler ile ameliyat önerisine gitti.Carter'ın ameliyat olması durumunda 8-12 hafta arası kaçıracağı, yani sezonu kapatacağı belirtildi. 19 yaşındaki oyuncu bu sezon 10.3 sayı ve 7 ribaund ortalamalarla oynuyordu.