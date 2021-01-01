Wendell Carter Jr., Magic ile kontratını uzattı!

Orlando Magic pivotu Wendell Carter Jr.'ın Magic ile sözleşme uzatması imzaladığı bildirildi.



Anlaşmanın şartları takım tarafından onaylanmamış olsa da, The Athletic'ten Shams Charania, kontratın dört yıllığı 50 milyon dolar değerinde olduğunu belirtti.



Carter Jr. Orlando'ya, Nikola Vucevic'i Chicago Bulls'a gönderen anlaşmanın bir parçası olarak geçtiğimiz sezon son takas gününde katılmıştı.



2018 NBA Draftı'nda altıncı sıradan seçilmiş olan Carter Jr., dört yıllık çaylak anlaşmasının son sezonuna giriyor ve hazırlık maçları döneminde 12.5 sayı, 8.8 ribaund ve 1.0 blok ortalamaları yakaladı.



