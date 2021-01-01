Wendell Carter Jr., en az dört hafta yok!

Chicago Bulls, pivotu Wendell Carter Jr.'a çekilen MR'ın ciddi bir sağ kuadriseps kası kontüzyonu geçirdiğini doğruladığını ve dört hafta içinde yeniden değerlendirileceğini duyurdu.



Carter Jr., 20 Ocak'ta yapılan bir beşe beş antrenmanda takım arkadaşı Denzel Valentine ile çarpıştığında meydana gelen sakatlık nedeniyle, Chicago'nun son üç maçını kaçırmıştı.



Carter Jr., geçtiğimiz Perşembe günü NBC Sports'tan Rob Schaefer'a "Sadece tuhaf bir kaza oldu. İlk olduğunda çok kötüydü. Başta ne olduğunu anlamamıştım. Birkaç ağrı kesici alınca, acı biraz yatışmıştı. Ama şu anda daha iyiyim." şeklinde konuşmuştu.



Carter Jr. NBA'deki üçüncü sezonunda maç başına 12.8 sayı, 8.0 ribaund ve 2.4 asist ortalamalarına sahip.



