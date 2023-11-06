Wendell Carter Jr. ameliyat olacak, 3 hafta yok!

Orlando Magic'in pivotu Wendell Carter Jr.'ın sol elindeki sakatlığın ameliyat gerektirdiği ve üç hafta parkelerden uzak kalacağı bildirildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Wendell Carter Jr. ameliyat olacak, 3 hafta yok!
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06 Kasım 2023 16:56
Orlando Magic'in pivotu Wendell Carter Jr.'ın sol elindeki sakatlığın ameliyat gerektirdiği ve üç hafta parkelerden uzak kalacağı bildirildi.

Carter Jr.'ın sol elindeki kırık üçüncü metakarpal kemiği onarmak için, ameliyat olacağı açıklandı.

Geçtiğimiz Perşembe günü Utah Jazz karşısında alınan galibiyetin son saniyelerinde sakatlanan Magic pivotunun, durumunun yaklaşık üç hafta içinde yeniden değerlendirilmesi bekleniyor.

24 yaşındaki oyuncu, bu sezon forma giydiği beş maçta 29,4 dakikada 9,4 sayı ve 8,6 ribaund ortalamalarına sahip.

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