06 Kasım
Viktoria Plzen-Fenerbahçe
23:00
06 Kasım
Samsunspor-Hamrun Spartans
20:45
06 Kasım
Dinamo Zagreb-Celta Vigo
20:45
06 Kasım
Haecken-Strasbourg
23:00
06 Kasım
C.Palace-Alkmaar
23:00
06 Kasım
Rayo Vallecano-Lech Poznan
23:00
06 Kasım
Dynamo Kiev-Zrinjski Mostar
23:00
06 Kasım
AEK Athens-Shamrock
20:45
06 Kasım
Sparta Prag-Rakow
20:45
06 Kasım
Shakhtar-Breidablik
20:45
06 Kasım
VfB Stuttgart-Feyenoord
23:00
06 Kasım
Bologna-Brann
23:00
06 Kasım
Ferencvaros-Ludogorets
23:00
06 Kasım
PAOK-Young Boys
23:00
06 Kasım
Malmö FF-Panathinaikos
20:45
06 Kasım
Braga-Genk
23:00
06 Kasım
Aston Villa-Maccabi Tel Aviv
23:00
06 Kasım
Real Betis-Lyon
23:00
06 Kasım
Rangers-Roma
23:00
06 Kasım
FC Utrecht-FC Porto
20:45
06 Kasım
RB Salzburg-Go Ahead Eagles
20:45
06 Kasım
FK Crvena Zvezda-Lille
20:45
06 Kasım
Basel-FCSB
20:45
06 Kasım
FC Midtjylland-Celtic
20:45
06 Kasım
Sturm Graz-N. Forest
20:45
06 Kasım
Nice-Freiburg
20:45
06 Kasım
Rapid Wien-U.Craiova
23:00

Wemby son dönemdeki düşüşü açıkladı: "Oyun şu an bana daha hızlı geliyor"

San Antonio Spurs yıldızı Victor Wembanyama, Los Angeles Lakers'a karşı alınan 118-116'lık mağlubiyetin ardından konuştu.

06 Kasım 2025 13:11
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: NBA.com
Los Angeles Lakers'a karşı alınan 118-116'lık mağlubiyetin ardından konuşan San Antonio Spurs yıldızı Victor Wembanyama, rakiplerin savunmada seviyeyi yükselttiğini, oyunun kendisi için şu sıralar hızlandığını ve bu zorluklarla sahada yüzleşmenin hem kendisinin hem de takımının gelişimi için gerekli olduğunu ifade etti.

Wemby, 19 sayı ve sekiz ribaunt ürettiği karşılaşmada bitime 1 dakika 39 saniye kala altıncı faulünü aldı. Spurs, sezona 5-0'lık başlangıcın ardından üst üste ikinci yenilgisini yaşadı.

Wembanyama, üst üste iki maçtır sezonun ilk beş karşılaşmasındaki dominant istatistiklerden uzakta kalmış durumda. Phoenix karşısında sadece dokuz sayı ve dokuz ribaunt üreten genç yıldız, Lakers karşılaşmasını da 14 şutun sadece beşini isabet bularak ve beş top kaybıyla tamamladı.


Wembanyama, düşüşün nedenini şöyle açıkladı:

"Gerçekten bir endişem yok. Sadece neyin en iyi olduğunu çözmeye çalışıyoruz. Düzeltebileceğimiz bariz şeyler var. Ama şu anda oyun bana bir şekilde hızlı geliyor."

Genç yıldız, rakip takımların savunmada kendisine karşı daha hazırlıklı olduğunu vurguladı:

"Biz bireysel olarak da takım olarak da gelişiyoruz ama rakipler de bazı noktalarda savunmayı sertleştirdi. Oyun şu anda daha hızlı geliyor. Buna uyum sağlayacağız ama bunun ne kadar süreceğini göreceğiz."

Wembanyama, detaylara fazla girmek istemediğini söylese de asıl farkın ikili sıkıştırmalardaki hız olduğunu belirtti:

"İkili sıkıştırma artık eskisine göre çok daha hızlı geliyor. Takımlar bize karşı çok hazırlıklı, savunma planları çok iyi. Biz de hazırlanıyoruz ama sahaya çıktığınızda bu savunmalarla yüzleşmek zorundasınız. Bu öyle bir anda çözülecek bir şey değil."

21 yaşındaki oyuncu, bu sürecin doğal olduğuna ve çok hızlı gelişmelerine yardımcı olacağına inanıyor:

"Bunun için bir antrenman şekli yok. Sahada zaman geçirmeniz, bu savunmaları görerek öğrenmeniz gerekiyor. Film izlemek, konuşmak elbette önemli ama sahadaki bireysel farkındalık daha önemli. O yüzden buna karşı birlikte oynayıp bununla yüzleşmemiz gerekiyor. Yapabileceğim şeyleri yapacağım ama bunu kafama takmıyorum."

Yavaş geçen son iki maça rağmen Wembanyama'nın sezon ortalamaları hâlâ etkileyici: 25.6 sayı, 12.9 ribaunt, 4.1 blok.

Genç yıldız geleceğe dair kararlı:

"Bazen bir adım geri çekilip yaptıklarınıza, nasıl geliştiğinize bakmanız gerekiyor. Biz de olanlara cevap vereceğiz. Ya cevap verirsiniz ya da veremezsiniz ve biz cevap vereceğiz."

