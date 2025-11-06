Los Angeles Lakers'a karşı alınan 118-116'lık mağlubiyetin ardından konuşan San Antonio Spurs yıldızı Victor Wembanyama, rakiplerin savunmada seviyeyi yükselttiğini, oyunun kendisi için şu sıralar hızlandığını ve bu zorluklarla sahada yüzleşmenin hem kendisinin hem de takımının gelişimi için gerekli olduğunu ifade etti.Wemby, 19 sayı ve sekiz ribaunt ürettiği karşılaşmada bitime 1 dakika 39 saniye kala altıncı faulünü aldı. Spurs, sezona 5-0'lık başlangıcın ardından üst üste ikinci yenilgisini yaşadı.Wembanyama, üst üste iki maçtır sezonun ilk beş karşılaşmasındaki dominant istatistiklerden uzakta kalmış durumda. Phoenix karşısında sadece dokuz sayı ve dokuz ribaunt üreten genç yıldız, Lakers karşılaşmasını da 14 şutun sadece beşini isabet bularak ve beş top kaybıyla tamamladı.Wembanyama, düşüşün nedenini şöyle açıkladı:Genç yıldız, rakip takımların savunmada kendisine karşı daha hazırlıklı olduğunu vurguladı:Wembanyama, detaylara fazla girmek istemediğini söylese de asıl farkın ikili sıkıştırmalardaki hız olduğunu belirtti:21 yaşındaki oyuncu, bu sürecin doğal olduğuna ve çok hızlı gelişmelerine yardımcı olacağına inanıyor:Yavaş geçen son iki maça rağmen Wembanyama'nın sezon ortalamaları hâlâ etkileyici: 25.6 sayı, 12.9 ribaunt, 4.1 blok.Genç yıldız geleceğe dair kararlı: