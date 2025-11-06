Los Angeles Lakers'a karşı alınan 118-116'lık mağlubiyetin ardından konuşan San Antonio Spurs yıldızı Victor Wembanyama, rakiplerin savunmada seviyeyi yükselttiğini, oyunun kendisi için şu sıralar hızlandığını ve bu zorluklarla sahada yüzleşmenin hem kendisinin hem de takımının gelişimi için gerekli olduğunu ifade etti.
Wemby, 19 sayı ve sekiz ribaunt ürettiği karşılaşmada bitime 1 dakika 39 saniye kala altıncı faulünü aldı. Spurs, sezona 5-0'lık başlangıcın ardından üst üste ikinci yenilgisini yaşadı.
Wembanyama, üst üste iki maçtır sezonun ilk beş karşılaşmasındaki dominant istatistiklerden uzakta kalmış durumda. Phoenix karşısında sadece dokuz sayı ve dokuz ribaunt üreten genç yıldız, Lakers karşılaşmasını da 14 şutun sadece beşini isabet bularak ve beş top kaybıyla tamamladı.
Wembanyama, düşüşün nedenini şöyle açıkladı:
"Gerçekten bir endişem yok. Sadece neyin en iyi olduğunu çözmeye çalışıyoruz. Düzeltebileceğimiz bariz şeyler var. Ama şu anda oyun bana bir şekilde hızlı geliyor."
Genç yıldız, rakip takımların savunmada kendisine karşı daha hazırlıklı olduğunu vurguladı:
"Biz bireysel olarak da takım olarak da gelişiyoruz ama rakipler de bazı noktalarda savunmayı sertleştirdi. Oyun şu anda daha hızlı geliyor. Buna uyum sağlayacağız ama bunun ne kadar süreceğini göreceğiz."
Wembanyama, detaylara fazla girmek istemediğini söylese de asıl farkın ikili sıkıştırmalardaki hız olduğunu belirtti:
"İkili sıkıştırma artık eskisine göre çok daha hızlı geliyor. Takımlar bize karşı çok hazırlıklı, savunma planları çok iyi. Biz de hazırlanıyoruz ama sahaya çıktığınızda bu savunmalarla yüzleşmek zorundasınız. Bu öyle bir anda çözülecek bir şey değil."
21 yaşındaki oyuncu, bu sürecin doğal olduğuna ve çok hızlı gelişmelerine yardımcı olacağına inanıyor:
"Bunun için bir antrenman şekli yok. Sahada zaman geçirmeniz, bu savunmaları görerek öğrenmeniz gerekiyor. Film izlemek, konuşmak elbette önemli ama sahadaki bireysel farkındalık daha önemli. O yüzden buna karşı birlikte oynayıp bununla yüzleşmemiz gerekiyor. Yapabileceğim şeyleri yapacağım ama bunu kafama takmıyorum."
Yavaş geçen son iki maça rağmen Wembanyama'nın sezon ortalamaları hâlâ etkileyici: 25.6 sayı, 12.9 ribaunt, 4.1 blok.
Genç yıldız geleceğe dair kararlı:
"Bazen bir adım geri çekilip yaptıklarınıza, nasıl geliştiğinize bakmanız gerekiyor. Biz de olanlara cevap vereceğiz. Ya cevap verirsiniz ya da veremezsiniz ve biz cevap vereceğiz."
