NBA'de normal sezon heyecanı, geride bıraktığımız gece oynanan sekiz karşılaşmayla devam etti.



MAGIC 115-07 JAZZ



Orlando Magic, Kia Center'da Utah Jazz'i 115-107 mağlup etti.



Paolo Banchero, Magic adına muhteşem bir performans sergileyerek takımı 29 sayı, 9 ribaund ve 6 asistle galibiyete taşıdı. Jalen Suggs 15 sayı, 2 ribaund ve 2 asistle oynadı.



Jazz bu maçta dengeli bir hücum performansı sergiledi ve John Collins, Collin Sexton ve Keyonte George üçlüsü maçı 19'ar sayıyla tamamladı. Lauri Markkanen ise 18 sayıyla maçı tamamladı.



BUCKS 111-99 HORNETS



Milwaukee Bucks, Spectrum Center'da Charlotte Hornets'ı 111-99 devirdi.



Bucks'ta Giannis Antetokounmpo 24 sayı, 10 ribaund ve 5 asistle galibiyetin mimarı oldu. Malik Beasley 19 sayı ve 2 ribaundla oynarken, Damian Lillard 17 sayı, 6 ribaund, 2 asist ve 2 top çalmayla maçı tamamladı.



Brandon Miller 21 sayı ve 7 ribaundla Hornets'ın en skorer ismiydi. Miles Bridges 15 sayı, 10 ribaund ve 3 asist kaydederken, Grant Williams benchten 17 sayı, 5 ribaund ve 3 asistle oynadı.



NETS 124-97 HAWKS



Brooklyn Nets, Barclays Center'da Atlanta Hawks'ı 124-97 yendi.



Cam Johnson 29 sayıyla Nets'in en skoreri olurken, Dennis Schröder 23 sayı, 8 ribaund ve 7 asistle, Miles Bridges ise 15 sayı, 7 ribaund, 5 asistle maçı tamamladı.



Dejounte Murray 28 sayı, 6 ribaund ve 5 asistle Hawks'a liderlik etti. Jalen Johnson ise 14 sayı, 5 ribaund ve 2 blokla oynadı.



WARRIORS 110-99 KNICKS



Golden State Warriors, Madison Square Garden'da New York Knicks'i 110-99 mağlup etti.



Stephen Curry 31 sayı ve 11 ribaundla Warriors'ın en skorer ismi oldu. Jonathan Kuminga 25 sayı, 8 ribaund, 2 asist, 2 top çalma ve 2 blokla oynarken, Klay Thompson 16 sayı ve 5 ribaund kaydetti.



Jalen Brunson 27 sayı, 5 ribaund ve 5 asistle Knicks'in en etkili ismiydi. Donte DiVincenzo 16 sayı, 7 ribaund ve 2 asist kaydetti. Josh Hart ise 14 sayı, 18 ribaund, 7 asist ve 2 top çalmayla harika bir performans sergiledi.



SPURS 132-118 THUNDER



San Antonio Spurs, Frost Bank Center'da konuk ettiği Oklahoma City Thunder'ı 132-118 devirdi.



Victor Wembanyama 28 sayı, 13 ribaund, 7 asist, 2 top çalma ve 5 blokla galibiyetin mimarı olurken, Devin Vassell 28 sayı, 3 ribaund, 9 asist, 1 top çalma ve 2 blokla, Jeremy Sochan ise 21 sayı ve 10 ribaundla maçı tamamladı.



OKC cephesinde Shai Gilgeous-Alexander 31 sayı, 6 ribaund, 3 asistle takıma liderlik etti. Jalen Williams 26 sayı, 6 ribaund, 3 asist ve 1 top çalmayla oynarken, Chet Holmgren 23 sayı, 7 ribaund, 5 asist ve 1 blokla oynadı.



SUNS 110-105 ROCKETS



Phoenix Suns, Footprint Center'da Houston Rockets'ı 110-105 yıktı.



Devin Booker 35 sayı, 7 ribaund ve 3 asistle Suns galibiyetinin mimarı olurken, Kevin Durant 24 sayı, 7 ribaund ve 6 asistle, Jusuf Nurkic ise 16 sayı ve 13 ribaundla oynadı.



Rockets cephesinde Jalen Green 34 sayı ve 5 ribaundla mücadele etti. Fred VanVleet 21 sayı, 6 ribaund ve 5 asist kaydederken, temsilcimiz Alperen Şengün altı faulle oyun dışı kaldığı karşılaşmada oynadığı 23 dakikada 8 sayı, 3 ribaund ve 4 asist kaydetti.



NUGGETS 103-97 HEAT



Denver Nuggets, Ball Arena'da konuk ettiği Miami Heat'i 103-97 mağlup etti.



Michael Porter Jr. 30 sayı, 11 ribaund, 3 asist, 2 top çalma ve 2 blokla galibiyette en skorer isim olurken, Kentavation Caldwell-Pope 18 sayı, 2 ribaund ve 2 asistle, Nikola Jokic ise 18 sayı, 11 ribaund ve 7 asistle oynadı.



Heat'te Bam Adebayo 22 sayı, 8 ribaund ve 3 asistle mücadele etti. Jimmy Butler 21 sayı, 7 ribaund ve 3 asistle oynarken, Terry Rozier 19 sayı, 5 ribaund ve 4 asist kaydetti.



LAKERS 134-131 WIZARDS



Los Angeles Lakers, Crypto.com Arena'da Washington Wizards'ı uzatma periyodunda 134-131 devirdi.



Anthony Davis 40 sayı, 15 ribaund ve 4 asist kaydettiği maçta Lakers'ın en skorer oyuncusu olmayı başarırken, LeBron James 31 sayı, 4 ribaund ve 9 asistle, D'Angelo Russell ise 22 sayı, 6 ribaund ve 4 asistle katkıda bulundu.



Dört oyuncusu 20 sayı barajını geçen Wizards'ta Jordan Poole, 34 sayı ve 7 asistle başı çeken isimdi. Marvin Bagley III 23 sayıyla oynarken, Kyle Kuzma 20 sayı ve 10 ribaundla, Corey Kispert ise 20 sayı 6 ribaund ve 7 asistle maçı tamamladı.





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