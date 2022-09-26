İNGİLTERE'DEN GERİ DÖNÜŞ

YİNE HAVERTZ SAHNEDE

UEFA Uluslar A Ligi 3. Grup'ta İngiltere ile Almanya karşı karşıya geldi. Wembley'de oynanan mücadele 3-3 sona erdi.Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz geçilirken Almanya İlkay Gündoğan'ın 52. dakikada penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti. Hansi Flick'in öğrencileri 67. dakikada Kai Havertz ile durumu 2-0 yaptı.2-0'dan sonra rakip kalede ataklarını sıklaştıran İngiltere, önce Luke Shaw'ın 71. dakikada attığı golle farkı bire indirdi. İngilizler 75. dakikada ise Mason Mount'un golüyle durumu 2-2 yaptı. İngiltere'de 84. dakikada ise Harry Kane sahneye çıktı. Tecrübeli golcü penaltıda hata yapmadı ve takımını 3-2 öne geçirdi.Karşılaşmada son sözü söyleyen ise Almanya'dan 87. dakikada Kai Havertz söyledi ve maç 3-3 sona erdi.Bu sonucun ardından Almanya 7, İngiltere 3 puanla grubu tamamladı. İngiltere'nin son maçlar öncesinde B Ligi'ne düşmesi kesinleşmişti.