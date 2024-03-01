Wembanyama: "Spurs olarak, umarım OKC'nin yolundan gidebiliriz"

San Antonio Spurs yıldızı Victor Wembanyama, Oklahoma City Thunder'ın seneler sonra tekrar dirilişinin, kendisine NBA için "umut ve ilham kaynağı" olduğunu söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Wembanyama: 'Spurs olarak, umarım OKC'nin yolundan gidebiliriz'
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01 Mart 2024 12:23
Son güncelleme 01 Mart 2024 12:34
San Antonio Spurs yıldızı Victor Wembanyama, Oklahoma City Thunder'ın seneler sonra tekrar dirilişinin, kendisine NBA için "umut ve ilham kaynağı" olduğunu söyledi.

Wemby, Thunder'ın bu sezonki yükselişinin, NBA'de neler başarılabileceği konusunda San Antonio'nun da izleyebileceği bir şablon görevi görebileceğini açıkladı:

"Hiç şüphesiz izleyebileceğimiz bir şablon. Bu aynı zamanda bana tüm lig için umut ve ilham kaynağı oluyor ve NBA'in gerçekten türünün tek örneği olduğunu gösteriyor. Bazen takımların rekabetçi seviyeye geri dönmesi uzun yıllar alabiliyor. Fakat eninde sonunda bunu başarıyorlar ve bu da ilham verici bir şey."

Son üç sezondur playofflara kalmayı başaramayan Thunder, Batı Konferansı'nda 41-18 ile ikinci sırada yer alıyor ve kimileri tarafından şampiyonluk adayı olarak görülüyor.

Öte yandan Spurs ise, 12-48'lik derecesiyle Batı'nın son sırasında yer alıyor ve art arda beşinci sezon playoffları kaçırma yolunda ilerliyor.

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