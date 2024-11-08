San Antonio Spurs yıldızı Victor Wembanyama, açıklanmayan bir sağlık sorunu ile takımdan uzakta olan koç Gregg Popovich'in yakında geri dönmesini beklediğini söyledi.



Wembanyama, kendisinin ve takım arkadaşlarının, efsanevi koçun dün gece Portland Trail Blazers'a karşı 118-105 kazandıkları maç da dahil olmak üzere üç maçı kaçırmasına neden olan bir sağlık sorununun ardından, kısa süre sonra geri dönmesini beklediklerini belirtti:



"Pop'tan fazla bir haber almıyoruz. Bize izin verildiği kadar bilgi veriyorlar. Onun için endişelenmiyorum. Yakında geri döneceğini biliyorum."



Popovich, geçtiğimiz Cumartesi günü, Minnesota Timberwolves'a karşı oynanan karşılaşmadan yaklaşık iki buçuk saat önce açıklanmayan bir sağlık sorunu yaşamıştı. San Antonio'nun geçici başantrenörü Mitch Johnson, Popovich'in "kendini iyi hissetmediğini" söylemiş ancak sorunun ne olduğunu açıklamamıştı.



NBA tarihinin en yaşlı koçu olan 75 yaşındaki Popovich, bu rekoru 2020'de, eski Memphis Grizzlies koçu Hubie Brown'ın (71) elinden almıştı.



