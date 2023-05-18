Wembanyama: "En kısa zamanda yüzük istiyorum!"

2023 NBA Draftı'nda 1 numaradan seçilmesi beklenen yıldız adayı Victor Wembanyama, "en kısa zamanda" bir şampiyonluk yüzüğü kazanmak istediğini söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Twitter
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Wembanyama: 'En kısa zamanda yüzük istiyorum!'
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18 Mayıs 2023 12:05
2023 NBA Draftı'nda 1 numaradan seçilmesi beklenen yıldız adayı Victor Wembanyama, "en kısa zamanda" bir şampiyonluk yüzüğü kazanmak istediğini söyledi.

Fransa'nın Tony Parker ve Boris Diaw'ın kariyerleri nedeniyle San Antonio Spurs ile kurduğu özel bağdan bahsetmiş olan Wembanyama, Spurs'ün Draft Lotaryasını kazanmasından dolayı kendisinin ve ailesinin memnun olduğunu belirtti:

"Kalbim küt küt atıyor resmen. Tanıdığım ve sevdiğim herkes yanımda. Hayatımın geri kalanında unutmayacağım gerçekten özel bir an."

Wembanyama, Spurs ile hızlıca başarıya ulaşmayı umduğunu da sözlerine ekledi:

"Bir an önce bir yüzük kazanmak istiyorum. O yüzden hazır olun."

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