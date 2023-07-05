San Antonio Spurs çaylağı Victor Wembanyama'nın, bu Cuma günü NBA sahnesindeki ilk maçında forma giymesinin beklendiği açıklandı.



Wembanyama'yı NBA sahasında aksiyon halinde görmek için uzunca süren bekleyişin, nihayet 7 Temmuz Cuma günü sona ermesi bekleniyor.



NBA muhabiri Marc Stein, geçtiğimiz ay Yaz Ligi'nde oynamayı planladığını açıklayan Fransız oyuncunun, Las Vegas'ta Charlotte Hornets'e karşı ilk NBA maçına çıkacağını söyledi:



"Spurs'un şu anki planı gerçekten de Victor Wembanyama'nın ilk maçını Cuma gecesi Las Vegas'ta Charlotte'a karşı oynaması üzerine."



Yaz Ligi'nde çok fazla maça çıkması beklenmeyen 19 yaşındaki pivotun, bu yılki FIBA Dünya Kupası'nı da atlayacağı biliniyor.



