Welsh: "Curry'yi, Knicks'e almayı çok istemiştim!"

Eski New York Knicks genel menajeri Donnie Welsh, Golden State Warriors süperstarı Stephen Curry'yi 2009 Draftı'nda "gerçekten almak istediğini" söyledi.



2009 NBA Draftı'nda Knicks'in Curry'yi draft etme çalışmalarıyla ilgili hikayeler bolca anlatılmıtşı. Walsh, Curry'yi sekizinci sıradan seçip seçemeyeceğini görmek için nasıl hamleler yaptığını hatırlasa da, ön ofisteki bazı kişiler, Walsh'ın onu Draft gecesinde almak için uğraşırken, kartlarını doğru oynamadığını düşünüyor.



Walsh, Curry ile ilgili şu ifadeleri kullandı:



"Stephen'ın o draftta gerçekten istemiştim ve Golden State'in onu alacağını fark ettiğimde, onu almak için takas yapmaya çalışmıştım. Ama ihtiyaç duyduğum draft hakkını alamadığım için başka bir yere bakmıştım ve genel bir ihtiyacı karşılamaya uğraşmıştım. Stephen iyi bir oyuncuydu ve çok büyük bir fark yaratacaktı."



Bir kaynak, Warriors'ın Curry'yi yedinci sıradan seçtiğinde, Knicks'in draft odasında herkesin aynı anda "derinden bir inilti" sesi çıkardığını iddia etmişti.



"DONNIE'NİN YEDEK PLANI YOKTU"



Eski bir Knicks scout'ı, Walsh'un hazırlıksız olduğunu, beşinci ve altıncı seçimlerin sahibi olan ve muhtemelen bir tanesini doğru bir teklif için bırakabilecek olan Minnesota Timberwolves ile asla temasa geçmediğini söyledi:



"Donnie, başka bir senaryoya hazır gibi gözükmüyordu. Hepimiz Donnie'yi seviyoruz, ancak yedekte bir planı yoktu ve Jordan Hill'in (8. sıradan) işini tamamlamak çılgınca bir mücadele olmuştu."



Hill, çaylak yılında Houston Rockets'a takas edilmeden önce Knicks ile sadece 24 maç oynamıştı. Ligde sadece yedi sezon oynamıştı ve son NBA maçını oynadığında, Curry o zamana kadar iki kez MVP ödülü kazanmıştı ve üç yıl içinde ikinci şampiyonluğu için mücadele ediyordu.



