Welinton: 'Taraftarı mutlu etmek için çalışıyoruz'

Beşiktaş'ın yeni transferi Welinton, ilk hislerini ve düşüncelerini paylaştı.



Brezilyalı stoper, teknik direktör Sergen Yalçın ve yeniden takım arkadaşı olduğu N'Sakala üzerine açıklamalarda bulundu.



"HEPSİNİ ZATEN TANIYORUM"



31 yaşındaki stoper transferi için; "Çok mutluyum, arkadaşlarım tarafından iyi karşılandım. Hepsini zaten tanıyorum. Büyük bir yapının içine geldim. Umarım uzun bir yolun iyi başlangıcı olur. Fabrice N'Sakala ile 3 sene oynadık, Douglas ile de önceden oynadık. Herkes, beni iyi karşıladı." dedi.



Alanyaspor'dan transfer edilen oyuncu; "Sergen Hoca ile önceden çalıştık ve güzel galibiyetler aldık. Umarım ligi ve tüm kupaları kazanırız." dedi.



Welinton açıklamasını; "Gün ve gün çalışacağız. Taraftarımızı mutlu etmek için çalışacağız. Onları mutlu etmek için çalışıyoruz." diyerek bitirdi.



