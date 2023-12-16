Welinton: ''Sizi özledim kardeşlerim''

Pendikspor'da forma giyen Beşiktaş'ın eski futbolcusu Welinton, Siyah-beyazlı takımda beraber forma giydiği Nathan Redmond ve Gedson Fernandes ile fotoğraflarını koyarak ''Sizi özledim kardeşlerim'' notuyla paylaştı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Welinton: ''Sizi özledim kardeşlerim''
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16 Aralık 2023 18:03
Son güncelleme 16 Aralık 2023 18:22
Süper Lig ekibi Pendikspor'da forma giyen Beşiktaş'ın eski futbolcusu Welinton, eski takım arkadaşları Nathan Redmond ve Gedson Fernandes ile bir araya geldi.

Welinton, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Sizi özledim kardeşlerim" notuyla bir paylaşımda bulundu.

Bu paylaşım Beşiktaşlı taraftarlar arasında çok sayıda beğeni ve yorumla karşılandı.

İşte o paylaşım;



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