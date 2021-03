Welinton: 'Şampiyonluğa yaklaşıyoruz'

Beşiktaş'ta Welinton, Yeni Malatyaspor'u deplasmanda 1-0 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

Önemli bir galibiyet aldıklarını söyleyen Welinton, "Maç boyunca pozisyonlarımız vardı. Bu sahada da zor bir rakibe karşı oynadık. Zemin de zordu. Top çok sekiyordu. Önemli olan galip gelmekti, kazandık. Şimdi bir sonraki maçımıza hazırlanacağız." dedi.



Şampiyonluğa gittiklerini kaydeden Brezilyalı, "Her gün çok çalışıyoruz. Sırf Vida ve ben değil, Necip, Montero, bütün takım. Uyumumuz her geçen gün artıyor. Çok savaşıyor, çok mücadele ediyoruz. Her galibiyet bizi şampiyonluğa yaklaştırıyor." ifadelerini kullandı.