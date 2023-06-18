Welinton, Pendikspor yolcusu

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Pendikspor, Welinton'u renklerine bağlıyor.
Kırmızı-beyazlı kulübün, Beşiktaş'la sözleşmesi biten ve önümüzdeki sezonun kadrosunda düşünülmeyen 34 yaşındaki Brezilyalı stoperle anlaşma sağladığı öğrenildi.
Welinton'un önümüzdeki günlerde Pendikspor'la 1 yıllık sözleşme imzalayacağı ifade edildi.
Kırmızı-beyazlı kulübün, Beşiktaş'la sözleşmesi biten ve önümüzdeki sezonun kadrosunda düşünülmeyen 34 yaşındaki Brezilyalı stoperle anlaşma sağladığı öğrenildi.
Welinton'un önümüzdeki günlerde Pendikspor'la 1 yıllık sözleşme imzalayacağı ifade edildi.
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