Welinton: 'Oyunu kontrol edemedik!'

Beşiktaş'ın Brezilyalı stoperi Welinton, Adana Demirspor ile 1-1 berabere kaldıkları maç sonrası konuştu.



Mücadeleyi değerlendiren Welinton, "Tabii ki çok çalıştık, çok mücadele ettik. İyi de oynuyorduk. İkinci yarıda mücadele gücümüz düştü. Kazanma azmini sürdürüp daha çok çalışmamız lazım. Bu tür maçları 3 puanla bitirmek zorundayız." dedi.



Brezilyalı stoper, "Adana Demirspor son anlarda çok fazla düşünmeden yüklendi. Hızlı atak yakalayamadık. Oyunu kontrol edemedik, üzgünüz. Önümüzdeki maçlarda daha iyisini yapmalıyız." sözleriyle konuşmasını noktaladı.





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