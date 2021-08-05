Welinton ligin ilk haftasına yetişiyor

Kayserispor ile oynanan hazırlık maçının ilk devresinde sakatlanarak oyundan çıkan Welinton'dan Beşiktaş'a güzel haber geldi.
Tecrübeli stoperin siyah-beyazlı takımın Süper Lig'in ilk haftasında oynayacağı Çaykur Rizespor karşılaşmasına yetişeceği belirtildi. 13 Ağustos'taki Süper Lig açılış maçında Vida'nın yanında görev alacak olan 32 yaşındaki Brezilyalı stoperden gelen haber teknik ekibin içini rahatlattı.
Tecrübeli stoperin siyah-beyazlı takımın Süper Lig'in ilk haftasında oynayacağı Çaykur Rizespor karşılaşmasına yetişeceği belirtildi. 13 Ağustos'taki Süper Lig açılış maçında Vida'nın yanında görev alacak olan 32 yaşındaki Brezilyalı stoperden gelen haber teknik ekibin içini rahatlattı.