Welinton ligin ilk haftasına yetişiyor

Welinton'un, Süper Lig'in ilk haftasında oynanacak Çaykur Rizespor karşılaşmasına yetişeceği belirtildi.

Haber; Sabah
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Welinton ligin ilk haftasına yetişiyor
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05 Ağustos 2021 09:37
Kayserispor ile oynanan hazırlık maçının ilk devresinde sakatlanarak oyundan çıkan Welinton'dan Beşiktaş'a güzel haber geldi.

Tecrübeli stoperin siyah-beyazlı takımın Süper Lig'in ilk haftasında oynayacağı Çaykur Rizespor karşılaşmasına yetişeceği belirtildi. 13 Ağustos'taki Süper Lig açılış maçında Vida'nın yanında görev alacak olan 32 yaşındaki Brezilyalı stoperden gelen haber teknik ekibin içini rahatlattı.

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