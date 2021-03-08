Welinton: 'Lig daha bitmedi, şampiyonluk istiyoruz'

"Sergen Yalçın'ın kazanma stili var, Alanya'da da böyleydi. Beşiktaş'ta da böyleydi. Burada kupa kazanmak istiyoruz, hocanın stili ayn"





"Şu an lideriz ama henüz hiçbir şey bitmiş değil. Daha çok maç var. Hepsi final niteliği taşıyor. Takım içinde hava çok iyi. Alçakgönüllü bir şekilde çalışıp şampiyon olmak istiyoruz"



