Welinton: 'Lig daha bitmedi, şampiyonluk istiyoruz'

Beşiktaş'ın savunam oyuncusu Welinton basın mensuplarına açıklamalar yaptı. İşte Welinton'un sözleri...
SERGEN HOCANIN STİLİ AYNI
"Sergen Yalçın'ın kazanma stili var, Alanya'da da böyleydi. Beşiktaş'ta da böyleydi. Burada kupa kazanmak istiyoruz, hocanın stili ayn"
LİGDE BİTEN BİR ŞEY YOK
"Şu an lideriz ama henüz hiçbir şey bitmiş değil. Daha çok maç var. Hepsi final niteliği taşıyor. Takım içinde hava çok iyi. Alçakgönüllü bir şekilde çalışıp şampiyon olmak istiyoruz"
BENİM İLERİ GİTMEME GEREK YOK
Çok fazla pozisyona giren bir takım olduğumuz için benim ileri çıkmama gerek kalmıyor. Beşiktaş oynadığım en büyük takımlardan biri"
SERGEN HOCANIN STİLİ AYNI
"Sergen Yalçın'ın kazanma stili var, Alanya'da da böyleydi. Beşiktaş'ta da böyleydi. Burada kupa kazanmak istiyoruz, hocanın stili ayn"
LİGDE BİTEN BİR ŞEY YOK
"Şu an lideriz ama henüz hiçbir şey bitmiş değil. Daha çok maç var. Hepsi final niteliği taşıyor. Takım içinde hava çok iyi. Alçakgönüllü bir şekilde çalışıp şampiyon olmak istiyoruz"
BENİM İLERİ GİTMEME GEREK YOK
Çok fazla pozisyona giren bir takım olduğumuz için benim ileri çıkmama gerek kalmıyor. Beşiktaş oynadığım en büyük takımlardan biri"