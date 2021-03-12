Welinton: "Kalitemi sahaya yansıtıyorum"

Beşiktaş'ta Welinton, Başakşehir galibiyetinin ardından duygularını paylaştı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Besiktas.com.tr
Abone Ol
Welinton: 'Kalitemi sahaya yansıtıyorum'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
12 Mart 2021 21:06
Beşiktaş'ın Başakşehir'i deplasmanda 3-2 yendiği mücadelede ağları sarsan Welinton, karşılaşma sonrasında konuştu.

Kendini iyi hissettiğini kaydeden Brezilyalı, "Bizim için büyük bir maç ve iyi bir skor oldu. Golümle birlikte takımım kazandığı için çok mutluyum. İlk geldiğimde 1 ay boyunca orada bir adaptasyon dönemi yaşadım. 3 haftadan sonra formum yükseldi. Kendi kalitemi şu an sahaya koyuyorum. Böyle de devam etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Josef de Souza ile birlikte gol attıkları belirtilen Welinton, "Souza olsun, Silva olsun bu isimler çok kullanılıyor. Souza ile 11 yaşından beri beraberim, futbola birlikte başladık. Yola beraber devam ediyoruz. Bugün de çok önemli bir gol attı." dedi.


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.