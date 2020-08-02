'Welinton-Fatih Aksoy takasında Alanyaspor karlı çıktı'

ÇALIMBAY ÖVE ÖVE BİTİREMEMİŞTİ!

GÜNÜN TARTIŞMASI

MURAT ÖZBOSTAN

"UMARIM 'VAH VAH' DEMEZLER"

SİNAN VARDAR:

"BONSERVİS VERİLMEZ"

Geçtiğimiz sezon Sivasspor'da kiralık oynayan ve performansıyla alkış alan'un Beşiktaş'a dönmesi bekleniyordu. Ancak yönetim onu bonservisi ile birlikte'a karşılık Alanyaspor'a verdi. Siyah-beyazlıların bu tercihi hem şaşkınlık yarattı hem de taraftarın tepkisine neden oldu.Mevkisinin en iyi isimleri arasında gösterilen 22 yaşındaki Aksoy, Sivas'ta maç başına 1.5 atak kesme ile takımın en iyi ikinci ismiydi.Hem Fatih'in rakamları hem de Welinton'la yaşları karşılaştırıldığında bu işten Alanyaspor'un daha kârlı çıktığını gösteriyor.Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, daha önce genç oyuncuya övgüler yağdırmıştı. Tecrübeli hoca, "Beşiktaş'ta başarılı olmaması için bir neden yok. Biz ona çok fırsat verdik. Stoperden, sağ bekten aldım ön liberoda oynattım. Beşiktaş'ın orada eksiği olacaktır, Fatih'ten de yararlanabilirler. Beşiktaş, yüzde yüz Fatih'e ihtiyaç duyacaktır" ifadelerini kullanmıştı.Beşiktaş'ın 22 yaşındaki Fatih'i bonservisiyle verip 31 yaşındaki Welinton'u alması hakkında düşünceleriniz nedir?Bu transfer resmi olarak kamuoyuna açıklanmadı. Fatih, Beşiktaş'ta forma giymeyi beklerken Alanyaspor'a gönderiliyorsa demek ki bu tercihi Sergen Yalçın yapmış. Alanyaspor da iyi bir pazarlık yaparak kazançlı çıkmış.. Zaten Fatih, Beşiktaş'ta şans bulamayacaktı. Bu kararı destekliyorum. Para pul işleri artık yönetimin takdiri! Welinton sezonun en iyi isimlerinden biriydi.Fatih, özellikle bu sezon çok başarılı oldu. Kendisi stoper orjinli bir oyuncu olmasına rağmen Çalımbay ön libero oynattı. Ve Fatih harika işler yaptı. Bu transferi bu şekilde yapmak; altyapıya, gençlere önem veren biri olarak bana ters geliyor. Bana göre hatalı bir tercih.