'Welinton-Fatih Aksoy takasında Alanyaspor karlı çıktı'

Geçtiğimiz sezon Sivasspor'da kiralık oynayan ve performansıyla alkış alan Fatih Aksoy'un Beşiktaş'a dönmesi bekleniyordu. Ancak yönetim onu bonservisi ile birlikte Welinton'a karşılık Alanyaspor'a verdi. Siyah-beyazlıların bu tercihi hem şaşkınlık yarattı hem de taraftarın tepkisine neden oldu.
Mevkisinin en iyi isimleri arasında gösterilen 22 yaşındaki Aksoy, Sivas'ta maç başına 1.5 atak kesme ile takımın en iyi ikinci ismiydi. Genç oyuncu, 1.9 top çalma, 1.1 kilit pas ve 0.4 top kaptırma ortalamalarıyla da Sivasspor'da 4. sırada yer alıyordu. Hem Fatih'in rakamları hem de Welinton'la yaşları karşılaştırıldığında bu işten Alanyaspor'un daha kârlı çıktığını gösteriyor.
ÇALIMBAY ÖVE ÖVE BİTİREMEMİŞTİ!
Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, daha önce genç oyuncuya övgüler yağdırmıştı. Tecrübeli hoca, "Beşiktaş'ta başarılı olmaması için bir neden yok. Biz ona çok fırsat verdik. Stoperden, sağ bekten aldım ön liberoda oynattım. Beşiktaş'ın orada eksiği olacaktır, Fatih'ten de yararlanabilirler. Beşiktaş, yüzde yüz Fatih'e ihtiyaç duyacaktır" ifadelerini kullanmıştı.
GÜNÜN TARTIŞMASI
Beşiktaş'ın 22 yaşındaki Fatih'i bonservisiyle verip 31 yaşındaki Welinton'u alması hakkında düşünceleriniz nedir?
MURAT ÖZBOSTAN
"UMARIM 'VAH VAH' DEMEZLER"
Bu transfer resmi olarak kamuoyuna açıklanmadı. Fatih, Beşiktaş'ta forma giymeyi beklerken Alanyaspor'a gönderiliyorsa demek ki bu tercihi Sergen Yalçın yapmış. Alanyaspor da iyi bir pazarlık yaparak kazançlı çıkmış. Fatih birkaç sezon sonra Avrupa'ya transfer olur ve Alanyaspor'a para gelirse, Beşiktaş umarım "Vah Vah" demez. Zaten Fatih, Beşiktaş'ta şans bulamayacaktı. Bu kararı destekliyorum. Para pul işleri artık yönetimin takdiri! Welinton sezonun en iyi isimlerinden biriydi.
SİNAN VARDAR:
"BONSERVİS VERİLMEZ"
Fatih, özellikle bu sezon çok başarılı oldu. Kendisi stoper orjinli bir oyuncu olmasına rağmen Çalımbay ön libero oynattı. Ve Fatih harika işler yaptı. Bu transferi bu şekilde yapmak; altyapıya, gençlere önem veren biri olarak bana ters geliyor. Bana göre hatalı bir tercih. Atiba da belli bir yaşa geldi. Fatih bu boşluğu doldurabilecek bir isimdi. Bonservisiyle verilmesi son derece hatalı karar.
Mevkisinin en iyi isimleri arasında gösterilen 22 yaşındaki Aksoy, Sivas'ta maç başına 1.5 atak kesme ile takımın en iyi ikinci ismiydi. Genç oyuncu, 1.9 top çalma, 1.1 kilit pas ve 0.4 top kaptırma ortalamalarıyla da Sivasspor'da 4. sırada yer alıyordu. Hem Fatih'in rakamları hem de Welinton'la yaşları karşılaştırıldığında bu işten Alanyaspor'un daha kârlı çıktığını gösteriyor.
ÇALIMBAY ÖVE ÖVE BİTİREMEMİŞTİ!
Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, daha önce genç oyuncuya övgüler yağdırmıştı. Tecrübeli hoca, "Beşiktaş'ta başarılı olmaması için bir neden yok. Biz ona çok fırsat verdik. Stoperden, sağ bekten aldım ön liberoda oynattım. Beşiktaş'ın orada eksiği olacaktır, Fatih'ten de yararlanabilirler. Beşiktaş, yüzde yüz Fatih'e ihtiyaç duyacaktır" ifadelerini kullanmıştı.
GÜNÜN TARTIŞMASI
Beşiktaş'ın 22 yaşındaki Fatih'i bonservisiyle verip 31 yaşındaki Welinton'u alması hakkında düşünceleriniz nedir?
MURAT ÖZBOSTAN
"UMARIM 'VAH VAH' DEMEZLER"
Bu transfer resmi olarak kamuoyuna açıklanmadı. Fatih, Beşiktaş'ta forma giymeyi beklerken Alanyaspor'a gönderiliyorsa demek ki bu tercihi Sergen Yalçın yapmış. Alanyaspor da iyi bir pazarlık yaparak kazançlı çıkmış. Fatih birkaç sezon sonra Avrupa'ya transfer olur ve Alanyaspor'a para gelirse, Beşiktaş umarım "Vah Vah" demez. Zaten Fatih, Beşiktaş'ta şans bulamayacaktı. Bu kararı destekliyorum. Para pul işleri artık yönetimin takdiri! Welinton sezonun en iyi isimlerinden biriydi.
SİNAN VARDAR:
"BONSERVİS VERİLMEZ"
Fatih, özellikle bu sezon çok başarılı oldu. Kendisi stoper orjinli bir oyuncu olmasına rağmen Çalımbay ön libero oynattı. Ve Fatih harika işler yaptı. Bu transferi bu şekilde yapmak; altyapıya, gençlere önem veren biri olarak bana ters geliyor. Bana göre hatalı bir tercih. Atiba da belli bir yaşa geldi. Fatih bu boşluğu doldurabilecek bir isimdi. Bonservisiyle verilmesi son derece hatalı karar.