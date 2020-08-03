Welinton: "F.Bahçe de peşimde, 1,5 milyon euro isterim"

Beşiktaş'ın prensip anlaşmasına vardığı Brezilyalı stoper, F.Bahçe'nin peşinde olduğunu ifade ederek "Senelik 1.5 milyon euro isterim" dedi.

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Welinton: 'F.Bahçe de peşimde, 1,5 milyon euro isterim'
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03 Ağustos 2020 11:39
Beşiktaş'ın geçtiğimiz günlerde görüşme yaptığı ve prensipte anlaşmaya vardığı Alanyasporlu Welinton'dan sürpriz bir talep geldi.

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın çok istediği Welinton için Alanyaspor'un kapısını çalan ve yıldız oyuncu için Fatih Aksoy'u takasta kullanacak olan Beşiktaş, futbolcuyla da 3 yıllık anlaşma konusunda el sıkıştı. Ancak Brezilyalı oyuncu bu görüşmenin ardından şartlarının iyileştirilmesini isterken, buna gerekçe olarak da F.Bahçe'nin kendisini istediğini ifade etti.

Ersun Yanal döneminde sarı-lacivertlilerin senelik 1.5 milyon euro teklif ettiği sambacı, Alanyaspor'un kendisini bırakmaması nedeniyle kulüp başkanı ve hocasıyla tartışmıştı. Hatta bu tartışmanın ardından sadece 2 maçta şans bulan Welinton, siyah-beyazlıların 800 bin euro'luk teklifine önce 'evet' derken ardından 1.5 milyon euro istedi. Beşiktaş yönetimi Brezilyalının bu teklife henüz bir yanıt vermedi.



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