Welinton: 'Beraberlik bizi çok etkilemez'

Süper Lig'in 31. haftasında konuk ettiği Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş'ta Welinton, maçın ardından açıklamalarda bulundu.



1 puanın kazanç olduğunu söyleyen Welinton, "Pozisyon üstünlüğü olan biziz. 2. golü atıp maçı bitirebilirdik. Galibiyeti hak ettik. 1 puan! Kazanılmış 1 puan. Puan avantajımız var. Ligde daha çok maç var." dedi.



Beraberliğin kendilerini etkilemeyeceğini söyleyen Brezilyalı futbolcu, "Futbol bu. Olabilecek şeyler bunlar. Ozan Tufan güzel bir şut attı ama bu beraberlik, bu 1 gol bizi çok etkilemez. Biz aynı iştahlı oyunumuzla devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.



