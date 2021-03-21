Welinton: "Beraberlik bizi çok etkilemez"

Beşiktaş'ın savunma oyuncusu Welinton, Fenerbahçe maçı sonrasında konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Welinton: 'Beraberlik bizi çok etkilemez'
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21 Mart 2021 21:22
Süper Lig'in 31. haftasında konuk ettiği Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş'ta Welinton, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

1 puanın kazanç olduğunu söyleyen Welinton, "Pozisyon üstünlüğü olan biziz. 2. golü atıp maçı bitirebilirdik. Galibiyeti hak ettik. 1 puan! Kazanılmış 1 puan. Puan avantajımız var. Ligde daha çok maç var." dedi.

Beraberliğin kendilerini etkilemeyeceğini söyleyen Brezilyalı futbolcu, "Futbol bu. Olabilecek şeyler bunlar. Ozan Tufan güzel bir şut attı ama bu beraberlik, bu 1 gol bizi çok etkilemez. Biz aynı iştahlı oyunumuzla devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.



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