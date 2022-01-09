Welinton: 'Atamayana atarlar'

Beşiktaşlı Güven Yalçın, Çaykur Rizespor karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.



Karşılaşmatı değerlendiren Welinton "Zor durumda geldik Rize'ye. Bazı oyuncularımızın koronavirüsle ilgili sıkıntıları vardı ama 3 puan için gelmiştik. 3 puanı alabileceğimiz biliyorduk. Çok fazla fırsat yakaladık, atamadık. Futbol, gol atamadığınız zaman sizi cezalandırır. Atamayana atarlar. Rakibimiz az geldi ama golleri attı. Bugün çok farklı bir galibiyet alabilirdik. Olmadı, üzgünüz." dedi.



Welinton ayrıca "Çoğu maçta biz duran toptan gol yemiyoruz ama bugün Rizespor şanslıydı. 2 kez geldiler, 2 kez duran toptan şanslarıyla golleri atıp puanı aldılar." ifadelerini kullandı.





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