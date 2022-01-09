Welinton: "Atamayana atarlar"

Beşiktaşlı Güven Yalçın, Çaykur Rizespor maçı sonrası açıklama yaptı. İşte ayrıntılar...

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; bjk.com.tr
Abone Ol
Welinton: 'Atamayana atarlar'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
09 Ocak 2022 21:22
Beşiktaşlı Güven Yalçın, Çaykur Rizespor karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmatı değerlendiren Welinton "Zor durumda geldik Rize'ye. Bazı oyuncularımızın koronavirüsle ilgili sıkıntıları vardı ama 3 puan için gelmiştik. 3 puanı alabileceğimiz biliyorduk. Çok fazla fırsat yakaladık, atamadık. Futbol, gol atamadığınız zaman sizi cezalandırır. Atamayana atarlar. Rakibimiz az geldi ama golleri attı. Bugün çok farklı bir galibiyet alabilirdik. Olmadı, üzgünüz." dedi.

Welinton ayrıca "Çoğu maçta biz duran toptan gol yemiyoruz ama bugün Rizespor şanslıydı. 2 kez geldiler, 2 kez duran toptan şanslarıyla golleri atıp puanı aldılar." ifadelerini kullandı.


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.