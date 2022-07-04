Welington, Fenerbahçe'ye pahalı geldi

Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak istediği Brezilyalı sol bek Welington için kulübü Sao Paolo'nun istediği ücret, sarı-lacivertlilere geri adım attırdı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Instagram
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Welington, Fenerbahçe'ye pahalı geldi
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04 Temmuz 2022 11:31
Sezonu erken açan ve transfere hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe, transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Son olarak Sao Paulo'nun 2001 doğumlu sol beki Welington'u gündeme alan Fenerbahçe, kulübün beklentileri nedeniyle bu transferde geri adım attı.



Brezilya ekibi, sözleşmesi 2024'te sona erecek 21 yaşındaki futbolcu için 5 milyon euro bonservis istedi. Sarı-lacivertli yönetim, geleceğe yatırım olarak görülen ve 3 milyon euro ödemeyi ön gördüğü oyuncunun bu bedelini fazla buldu ve diğer seçenekleri değerlendirmeye başladı. 



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