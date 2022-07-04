Welington, Fenerbahçe'ye pahalı geldi

Sezonu erken açan ve transfere hızlı bir giriş yapan, transfer çalışmalarını sürdürüyor.Son olarak Sao Paulo'nun 2001 doğumlu sol bekigündeme alan Fenerbahçe, kulübün beklentileri nedeniyle bu transferde geri adım attı.Brezilya ekibi, sözleşmesi 2024'te sona erecek 21 yaşındaki futbolcu içinbonservis istedi. Sarı-lacivertli yönetim, geleceğe yatırım olarak görülen ve 3 milyon euro ödemeyi ön gördüğü oyuncunun bu bedelini fazla buldu ve diğer seçenekleri değerlendirmeye başladı.