Weghorts'un yeni takımı açıklandı

Süper Lig'de bir dönem Beşiktaş forması da giyen Wout Weghorts, Hoffenheim'e transfer oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Weghorts'un yeni takımı açıklandı
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09 Ağustos 2023 11:26
Son güncelleme 09 Ağustos 2023 12:58
Almanya ekibi Hoffenheim, İngiltere'nin Burnley takımından Hollandalı golcü futbolcu Wout Weghorst'u kiralık olarak kadrosuna kattı.

Hoffenheim Kulübü, 31 yaşındaki santrforun bir sezonluğuna kiralandığını duyurdu.

Kariyerinde Emmen, Heracles, AZ Alkmaar ve Wolfsburg formaları giyen Weghorst, Ocak 2022'de Burnley'ye transfer olduktan sonra Beşiktaş ve Manchester United'a kiralanmıştı.

Weghorst, geçen sezon siyah-beyazlılarda 18 maçta 9 gol, Manchester ekibinde ise 31 karşılaşmada 2 gol kaydetti.

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