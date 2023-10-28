Bundesliga 9. hafta karşılaşmasında Stuttgart ile Hoffenheim karşı karşıya geldi. MHP Arena'da oynanan karşılaşmayı Hoffenheim 3-2 kazandı.



Hoffenheim'a galibiyeti getiren golleri 4. dakikada Grischia Prömel, 21. dakikada penaltıdan Wout Weghorst ve 66. dakikada Robert Skov kaydetti.



Stuttgart'ın golleriyse 61. dakikada Chris Führich ile 73. dakikada Deniz Undav'dan geldi.



Ev sahibi ekipte Deniz Undav, maçın 30. dakikasında penaltı vuruşundan yararlanamadı.



Karşılaşmada Hoffenheim forması giyen milli oyuncumuz Ozan Kabak, sakatlığı nedeniyle forma giyemedi.



Bu sonuçla birlikte 6 maçlık galibiyet serisi sona eren Stuttgart 21 puanda kaldı. Hoffenheim ise bu galibiyetin ardından puanını 18'e çıkardı.



Stuttgart, önümüzdeki hafta Heidenheim deplasmanına gidecek. Hoffenheim sahasında Bayer Leverkusen'i ağırlayacak.



