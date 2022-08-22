Weghorst ve Muleka golle tanıştı

Beşiktaş'ın yeni transferleri Wout Weghorst ve Jackson Muleka, siyah-beyazlı forma altında ilk gollerini Fatih Karagümrük'e karşı attı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Weghorst ve Muleka golle tanıştı
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22 Ağustos 2022 01:37
Beşiktaş'ın sezon başında kadrosuna kattığı Wout Weghorst Jackson Muleka, siyah-beyazlı forma altında ilk gol sevinçlerini yaşadı.

Ligde geride kalan iki haftada da forma giyen ama gol atamayan Hollandalı oyuncu, Rosier'in ortasında topu kafa vuruşuyla ağlara göndererek takımını 1-0 öne geçirdi. Weghorst'un 8. dakikada bir vuruşu da direkten döndü.

Weghorst'un yanı sıra Jackson Muleka da Beşiktaş formasıyla ilk kez gol sevinci yaşadı.

Geçen hafta Alanya deplasmanında forma giyemeyen siyah-beyazlı oyuncu, Ghezzal'ın yokluğunda kendisine verilen görevi yerine getirmeyi başardı. Muleka 50. dakikada köşe vuruşundan gelen topu kafayla ağlara göndererek siyah-beyazlı formayla ilk golünü kaydetti.

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