Weghorst ve Muleka golle tanıştı

Beşiktaş'ın sezon başında kadrosuna kattığı Wout Weghorst Jackson Muleka, siyah-beyazlı forma altında ilk gol sevinçlerini yaşadı.



Ligde geride kalan iki haftada da forma giyen ama gol atamayan Hollandalı oyuncu, Rosier'in ortasında topu kafa vuruşuyla ağlara göndererek takımını 1-0 öne geçirdi. Weghorst'un 8. dakikada bir vuruşu da direkten döndü.



Weghorst'un yanı sıra Jackson Muleka da Beşiktaş formasıyla ilk kez gol sevinci yaşadı.



Geçen hafta Alanya deplasmanında forma giyemeyen siyah-beyazlı oyuncu, Ghezzal'ın yokluğunda kendisine verilen görevi yerine getirmeyi başardı. Muleka 50. dakikada köşe vuruşundan gelen topu kafayla ağlara göndererek siyah-beyazlı formayla ilk golünü kaydetti.





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