Weghorst ve Cenk Tosun, bu kez boş geçti

Beşiktaş'ın en önemli hücum silahları Wout Weghorst ve Cenk Tosun, Adana Demirspor karşılaşmasında çok iyi bir performans ortaya koydu. Önemli fırsatlar da yakalayan Weghorst'un, Vodafone Park'taki maçta sadece golü eksikti.



Konuk ekibin savunmasına sürekli baskı yapan Hollandalı yıldız, 18'de Cenk'in pasındaki vuruşunda savunma araya girdi. İkinci yarıda Tayfur Bingöl oyuna girdi ve Weghorst'a iki pozisyon yarattı. 65'te tecrübeli futbolcu golü attı ama öncesinde Tayfur ofsayta takıldı.



2 dakika sonra Tayfur'un pasında sağ çaprazdan ceza sahasına giren Hollandalı forvet bekletmeden vuruşunu yaptı ama bu kez de Adana kalecisi Ertaç'a takıldı. Öte yandan Cenk ise pek etkili olamazken, ikinci yarıda oyundan alındı.



