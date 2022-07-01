BURNLEY İLE HENÜZ ANLAŞMA YOK

MULEKA BURNLEY YOLUNDA

Forvet transferi için uzun uğraşlar veren Beşiktaş, Hollandalı golcü Wout Weghorst için geri sayıma geçti. Siyah-beyazlıların transferi henüz açıklamamasının sebebi belli oldu.Wout Weghorst ismine odaklanan ve bu transferi ıslak imza hariç bitirme noktasına getiren Beşiktaş Yönetimi, Burnley kulübüyle satın alma opsiyonu üzerinde henüz görüş birliğine varamadı. Siyah-beyazlılar bu nedenle her konuda anlaşma sağlanan Hollandalı oyuncuyu rötarlı olarak İstanbul'a getirecek.Weghorst dışında Jackson Muleka ile de görüşen ve Kongolu oyuncu üzerinde Burnley ile rakip olan Beşiktaş, maddi sıkıntılar nedeniyle İngiliz ekibiyle bir bilek güreşine girmeyecek.Muleka transferinde Burnley'in Standard Liege'e sunduğu teklife yanaşması zor olan siyah-beyazlı kulüp, tüm enerjisiyle Weghorst'a yoğunlaştı. Cenk Tosun'la da sözleşme imzalamak üzere olan Beşiktaş, Teknik Direktör Valerien Ismael'in mutlaka kadrosunda görmek istediği Weghorst'u en kısa sürede İstanbul'a getirmeye çalışıyor.