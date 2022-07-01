CENK TOSUN'UN SÖZLEŞMESİ KAÇ YILLIK?

BEŞİKTAŞ'A CENK'İN KAZANDIRDIĞI PARA

SAKATLIKLAR YAŞADI

ISMAEL DE ONAY VERDİ

Forvet transferi için geri sayıma geçen Beşiktaş'ta gözler Wout Weghorst'a çevrilirken Cenk Tosun ile ilgili gelişmeler yaşandı. Siyah-beyazlılar, 2 aydır temasta olduğu eski golcüsüyle kesin olarak anlaşma yaptı.Son yapılan son görüşmede tarafların 2+1 yıllık sözleşme şartlarında el sıkıştığı öğrenildi. Siyah-beyazlılarda Cenk Tosun'a 1.5 milyon Euro garanti ücret verilmesi bekleniyor. Beşiktaş'ın bugün transferi resmi olarak açıklayacağı da ifade ediliyor.2014 yılında Gaziantepspor'dan Siyah-Beyazlı takıma transfer olan Cenk Tosun 2018 yılında 22.5 milyon Euro karşılığında Everton'a transfer olarak rekor kırmıştı. İngiltere'de aradığı bulamayan ve ağır bir sakatlık yaşayan milli futbolcu 2020-21 sezonunun devre arasında kiralık olarak Beşiktaş'a dönmüştü.Ancak Erzurumspor deplasmanında bu kez dizinden sakatlanan Cenk Tosun geçtiğimiz sezon Premier Lig'de sadece 1 maçta görev yapabildi. Everton'la sözleşmesi sona eren 31 yaşındaki futbolcunun ardından Wout Weghorst transferinin de resmiyete dökülmesi bekleniyor.Beşiktaş formasıyla bugüne kadar 145 maçta görev yapan Cenk Tosun 67 gol atarken 14 de asist yaptı. Teknik direktör Ismael'in milli futbolcuyu forvetin yanı sıra kanatlarda kullanmayı düşündüğü ve bu nedenle transferi çok istediği öğrenildi.