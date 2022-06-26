WEGHORST, BEŞİKTAŞ'A TAMAM DEDİ

BEŞİKTAŞ OPSİYON KOYMAK İSTİYOR

BEŞİKTAŞ'TA KAÇ PARA KAZANACAK?

WEGHORST'UN KARİYERİ

Beşiktaş'ta gözler Hollandalı golcü Wout Weghorst'a çevrildi. Siyah-beyazlılar, 29 yaşındaki golcü futbolcu ve ailesini ikna etti. Weghorst'un sözleşmesiyle ilgili detaylar ortaya çıkmaya başladı.Milliyet'ten Serdar Sarıdağ'ın haberine göre; sözleşmeleri biten Michy Batshuayi ve Cyle Larin'le yollarını ayırdıktan sonra golcü transferi için düğmeye basan siyah-beyazlılar, Hollandalı golcüyle büyük ölçüde anlaşma sağladı. Eintrahct Frankfurt ve Borussia Dortmund defterlerini kapatan 29 yaşındaki golcü oyuncu ailesini de ikna ederek Beşiktaş'a olumlu yanıt verdi.Beşiktaş, teknik patron Valerien Ismael'in golcü transferindeki bir numaralı hedefi olan Hollandalı futbolcunun kiralık sözleşmesine satın alma opsiyonu da koydurmaya çalışıyor. Siyah-beyazlılar iyi bir sezon geçirmesi halinde deneyimli oyuncunun bonservisini Burnley'den almanın hesaplarını yapıyor. Kulüpler, satın alma opsiyonu konusunda görüşmelere başladı. Beşiktaş makul bir rakam belirlenmesi halinde kiralık sözleşmeye satın alma opsiyonu da koyduracak ve bu hakkını sezon sonu kullanacak.Beşiktaş transferin tamamlanması halinde Wout Weghorst'a 2.7 milyon Euro garanti ücret verecek. Hollandalı oyuncunun sözleşmesinde yer alan özel maddeye göre Burnley'e kiralama bedeli ödenmeyecek.Hollanda kulübü FC Emmen'de profesyonel olan Weghorst, daha sonra Heracles Almelo'ya transfer oldu. AZ Alkmaar ile gösterdiği performans dikkat çeken Weghorst, Temmuz 2018'de 10.5 milyon euro bonservisle Wolfsburg'a transfer oldu. Hollandalı golcü, Ocak 2022'de ise 14 milyon euro karşılığı Burnley'e imza attı.29 yaşındaki Wout Weghorst, Wolfsburg formasıyla çıktığı 118 Bundesliga maçında 59 gol kaydetmeyi başarmış ve 2022 Ocak ayında Burnley'e transfer olmuştu. Hollandalı oyuncu Burnley formasıyla çıktığı 20 lig maçında 2 gol 3 asistlik performans gösterdi.