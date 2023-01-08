Weghorst'tan flaş paylaşım!

Kasımpaşa maçındaki gol sevinci ayrılık olarak yorumlanan ve daha sonra hakkında Manchester United'a transfer haberleri çıkan Wout Weghorst sosyal medyadan bir paylaşımda bulundu.



Hollandalı golcü, instagram hesabından Kasımpaşa maçındaki gol sevincini paylaştı, "Özel bir gece. Taraftar" ifadelerini yazdı. Weghorst ayrıca paylaşımına Kartal, siyah-beyaz kalp emojisi ve kalp emojileri ekledi.



Weghorst'un bu paylaşımı kısa sürede çok sayıda beğeni aldı.





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