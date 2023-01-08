Weghorst'tan flaş paylaşım!

Beşiktaş'ta, Manchester United'a transfer olacağı konuşulan Wout Weghorst sosyal medyadan dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Weghorst'tan flaş paylaşım!
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08 Ocak 2023 16:40
Kasımpaşa maçındaki gol sevinci ayrılık olarak yorumlanan ve daha sonra hakkında Manchester United'a transfer haberleri çıkan Wout Weghorst sosyal medyadan bir paylaşımda bulundu.

Hollandalı golcü, instagram hesabından Kasımpaşa maçındaki gol sevincini paylaştı, "Özel bir gece. Taraftar" ifadelerini yazdı. Weghorst ayrıca paylaşımına Kartal, siyah-beyaz kalp emojisi ve kalp emojileri ekledi.

Weghorst'un bu paylaşımı kısa sürede çok sayıda beğeni aldı.

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