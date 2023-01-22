Weghorst'tan Beşiktaş itirafı!

Manchester United'ın yeni transferi Wout Weghorst, İngiliz basınına açıklamalarda bulundu.



Manchester United'a transfer sürecini anlatan Hollandalı golcü, "Beşiktaş'ta antrenmanlardan memnun değildim ve bu nedenle menajerime mesaj atıyordum. Dürüst olmak gerekirse bu durumdan şikayetçiydim" dedi.



Daha sonra menajerinin kendisini aradığını söyleyen Weghorst, "Menajerim aradı ve Erik ten Hag'ın beni istediğini söyledi. Asla unutmayacağım bir telefon görüşmesi oldu" diye konuştu.



Beşiktaş'ta 18 maça çıkan Weghorst, 9 gol, 4 asistlik bir performans ortaya koydu.





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