Weghorst'tan Ahmet Nur Çebi'ye; 'Para için değil'

Beşiktaş'ta Manchester United ile anlaşan Wout Weghorst'un dünya devine transfer olmasının önünde hiçbir engel kalmadı. Siyah beyazlılar pazartesi günü bir açıklama yayınlayarak Hollandalı oyuncu ile ilgili olarak tüm inisiyatifin kendilerinden olduğunu kamuoyuna duyururken Weghorst dün başkan Ahmet Nur Çebi ve yönetim ile bir görüşme gerçekleştirerek İngiltere'ye gitmesi için kendisine kolaylık gösterilmesini istedi.



"Önceliğim kesinlikle para değil"



Oldukça duygusal bir atmosferde gerçekleşen hatta konuşması sırasında zaman zaman gözleri de dolan Wout Weghorst'un Çebi ve yöneticilere "Ben para için kulüpten ayrılmak istemiyorum. Beşiktaş'tan ve taraftarlarından memnunum. Dünya Kupası'nda çok iyi bir performans sergiledim. Ve şimdi de hayatımın şansı ile karşı karşıyayım. Hayal ettiğim kulüp olan Manchester United'da forvet olarak oynayacağım. Lütfen beni bırakın, ayrılmama izin verin" sözleriyle transferine onay verilmesine talep ettiği öğrenildi.





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